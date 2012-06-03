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亚洲 | 2012年 6月 4日 星期一 07:24 BJT

《汇市简讯》周五交投震荡料将支撑美元/韩元亚洲市场走势

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* 美元/韩元店头交易(OTC)开盘料将报1180左右,此前无本金交割远期外汇(NDF)周五夜间在1178-1187交投

* 美国非农就业数据表现很差,因可能推出QE3,风险交易反弹

* 美股跌幅超过2%

* 美国股指期货今早进一步下跌导致澳元/美元下挫50个点子

* 韩国央行料将在1185出手干预 (完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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