《汇市简讯》欧元/澳元反弹目标是1.2890

韩国个股：法院宣布韩进海运破产
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
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* 对于第三轮量化宽松的轧空的担忧,支撑欧元
* 大宗商品市场下滑,打压澳元
* 上周五欧元/澳元涨0.86%,在亚洲早盘走高
* 目标在阻力位1.2890,此为5月跌势的61.8%费波纳奇反弹位
* 1.2775/80附近存在买单,是初步支撑位
* 动量指标正在筑底或走高
--编译 张涛;审校 孙茉莉
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路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。