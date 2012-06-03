版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 4日 星期一 07:21 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元反弹目标是1.2890

2247GMT

* 对于第三轮量化宽松的轧空的担忧,支撑欧元

* 大宗商品市场下滑,打压澳元

* 上周五欧元/澳元涨0.86%,在亚洲早盘走高

* 目标在阻力位1.2890,此为5月跌势的61.8%费波纳奇反弹位

* 1.2775/80附近存在买单,是初步支撑位

* 动量指标正在筑底或走高

--编译 张涛;审校 孙茉莉

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐