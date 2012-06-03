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亚洲 | 2012年 6月 4日 星期一 07:03 BJT

****澳新经济指标预测--6月4日-6月11日****

路透6月4日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------6月4日当周---------------------------------

6月4日(一)

0030 澳洲TD-MI通胀指标 5月 -- +0.3%

0130 澳洲企业库存 第一季 +0.7% +1.4%

0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 5月 -- -3.1%

报纸招聘广告(较前月) -- +0.1%

0130 澳洲企业税前获利 第一季 -- +6.4%

6月5日(二)

0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第一季 赤字148.5 赤字83.7

0430 澳央行利率决定 6月 3.75% 3.75%

6月6日(三)

0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.5% +0.4%

(较上年同期) +3.2% +2.3%

6月7日(四)

0130 澳洲就业人数(万人) 5月 减少0.5 增加1.55

全职就业人数(万人) -- 减少1.05

就业参与率 65.2% 65.2%

失业率 5.1% 4.9%

6月8日(五)

0130 澳洲房屋融资(较前月) 4月 持平 +0.3%

0130 澳洲投资房屋融资(较前月) 4月 -- -1.0%

0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 4月 逆差9 逆差15.87

商品/服务进口(较前月) -- +5%

商品/服务出口(较前月) -- +2%

----------------------------------6月11日当周---------------------------------

6月11日(一)

2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 5月 +0.3% +0.8%

(较上年同期) +4.2% +1.2%(完)

--编译 孙茉莉;审校 张荻

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