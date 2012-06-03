澳新经济指标预测--6月4日-6月11日****

韩国个股：法院宣布韩进海运破产
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
路透6月4日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------6月4日当周---------------------------------
6月4日(一)
0030 澳洲TD-MI通胀指标 5月 -- +0.3%
0130 澳洲企业库存 第一季 +0.7% +1.4%
0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 5月 -- -3.1%
报纸招聘广告(较前月) -- +0.1%
0130 澳洲企业税前获利 第一季 -- +6.4%
6月5日(二)
0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第一季 赤字148.5 赤字83.7
0430 澳央行利率决定 6月 3.75% 3.75%
6月6日(三)
0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.5% +0.4%
(较上年同期) +3.2% +2.3%
6月7日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 5月 减少0.5 增加1.55
全职就业人数(万人) -- 减少1.05
就业参与率 65.2% 65.2%
失业率 5.1% 4.9%
6月8日(五)
0130 澳洲房屋融资(较前月) 4月 持平 +0.3%
0130 澳洲投资房屋融资(较前月) 4月 -- -1.0%
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 4月 逆差9 逆差15.87
商品/服务进口(较前月) -- +5%
商品/服务出口(较前月) -- +2%
----------------------------------6月11日当周---------------------------------
6月11日(一)
2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 5月 +0.3% +0.8%
(较上年同期) +4.2% +1.2%(完)
--编译 孙茉莉;审校 张荻
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
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