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亚洲 | 2012年 6月 4日 星期一 07:30 BJT

《汇市简讯》美元/台币可能升逾30.00,因股市大跌

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* 美元/台币店头交易(OTC)开盘料将报29.96左右,此前无本金交割远期外汇(NDF)周五夜间在29.95-30.03交投

* 美元/台币今日可能升逾30.00,因美国非农就业不佳导致股市大跌

* 美国股指期货今早下跌0.5%,致使澳元/美元较开盘水准下挫50个点子

* 市场关注是否出现熔断机制--协同货币宽松举措 (完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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