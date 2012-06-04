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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 08:51 BJT

〔澳洲数据〕5月TD-MI通胀指标稳定,巩固央行降息预期

路透悉尼6月4日电---周一公布的一项澳洲民间通胀指标显示,物价压力在5月仍良好受控,巩固了本周降息的预期.

澳洲央行周二将举行月度政策会议,不少分析师预期央行会下调3.75%的指标利率,因欧债危机风险升温,且中国和美国经济增长趋疲.

澳洲央行上月刚刚降息了50个基点,因之前政府数据显示第一季通胀率远低于预期,主要归功于澳元强势.

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