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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 09:43 BJT

〔澳洲数据〕第一季企业库存经季节调整后较上季增长0.9%,高于预估

路透悉尼6月4日电---澳洲统计局周一公布,澳洲第一季企业库存经季节调整后较上季增长0.9%,路透预估为上升0.7%.(完)

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