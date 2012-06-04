《汽车产业焦点》美国5月汽车销量劲增但不及预估,因需求放缓

路透底特律6月1日电---汽车制造商5月在美销售较上年同期强劲增长,但增幅仍不及预期,因为整体经济走软,消费者暂停大件商品采购.

汽车商的销售状况加上周五疲弱的美国非农就业报告,暗示汽车业的复苏道路或充满坎坷.四年前的衰退把通用汽车(GM.N)和克莱斯勒拖入破产深渊.包括通用汽车、丰田汽车(7203.T)和克莱斯勒内在的多家汽车企业周五发布了令人失望的销售报告.

"很明显,经济可能在略微放缓,"Hodges资本管理公司的投资组合经理Gary Bradshaw说."我仍认为汽车销售较上年将继续改善,但前途并不平坦.我们面临着许多不利因素."

日本本田汽车(7267.T)和日产汽车(7201.T)5月的销售状况同样逊于预期,福特汽车(F.N)的销量不及巴克莱和Edmunds.com的预估.本田、日产和福特5月汽车销量分别增长48%、21%和13%.

通用汽车5月销量上升11%,克莱斯勒和丰田分别增长30%和87%.

路透调查中的受访分析师预计该月销售年率为1,450万辆,但通用和福特均暗示销量或远低于此.

通用预计销量年率将在1,400万辆左右;而福特则预计,包括中型和重型卡车在内的最终数据为1,450万辆左右.中型和重型卡车销量年率一般约为30万辆.

一些分析师和行业高层曾表示,销量降低部分原因在于今年初期天气比预期温暖,将买家吸引至经销商展厅,将春季购物季销量分流.而且,汽油价格下降亦减轻了顾客摒弃大排量车而购买更多经济型汽车的压力.

3月和4月的销量年率为1,440万辆,而2月为1,510万辆.

"由于上月销量覆盖的是过去30天左右,经济指标比第一季略有疲软,"福特资深分析师Jenny Lin在一次电话会议中指出.