〔金砖国家〕6月1日股汇市收盘纵览

路透6月4日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月1日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌1.37%,报893.86点.
中国股市:沪综指微幅收高.分析人士指出,稍早公布的官方及汇丰PMI指数双双超预期回落,令大盘反弹乏力;但寄望于后市或将有更多稳增长政策出台,市场情绪仍谨慎乐观.沪综指.SSEC收报2,373.436点,涨1.2点或0.05%,本周则累计上涨1.71%,终止此前连续三周跌势.今日上海A股成交额升至769亿元人民币,上交易日为752亿元.[.SSCN]
香港股市:收低,连续四周下跌.中国制造业数据令人失望,令大部分原材料、矿业等顺景气循环类股承压,并抵消了金融类因空仓回补引发的涨势.恒生指数.HSI收低0.38%至18,558.34点.本周恒指跌0.8%.恒生国企指数.HSCE日内跌0.67%.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收盘持稳.今日央行逆势高开人民币中间价,或意在调控贬值预期,外盘浮现美元获利卖压,人民币随除日圆外亚币略走强.但午后购汇盘占据主导,打压人民币涨势.此外,今日是人民币兑日圆首日启动直接交易,成交较此前活跃许多.至于中国制造业PMI数据疲弱,因市场早有预期,故对即期汇价影响倒不大.[CNY/CN][ID:nSB1582798]
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印度股市:指标股指收跌1.6%,录得5月16日以来最大单日百分点跌幅,因在全球避险情绪加剧之际,印度经济放缓的担忧升温,打击了Reliance Industries等绩优股.指标BSE指数.BSESN收低1.56%,收于15,965点,本周亦下跌1.56%,并在过去六周中有五周下跌.[.BO][ID:nL4E8H158Q]
印度汇市:印度卢比走强,企业卖出美元提供支撑,不过仍连续第九周下跌,跌势持续时间为自雷曼倒台以来最长.交易商称,一家中型基础设施企业盘初卖出约2亿美元,而且两家外资银行业也卖出大量美元,帮助卢比录得涨幅.卢比/美元INR=D2收盘报55.54/55,较周四收盘价56.08/09升1%.卢比盘中交投区间为55.53-56.28,本周下跌0.3%.[INR/][ID:nL4E8H1639]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,227.650点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS跌1.22%至656.61点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.6%至33.6800;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX下滑0.55%,报41.6500.
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巴西股市:拉丁美洲股市收低,之前美国公布的非农就业数据显示,5月新增就业岗位为一年来最低,而且巴西数据显示第一季经济增长逊于预期,打击了投资者对于全球经济复苏的热情.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP重挫2%,收于53,402.90点.该股指本周下跌1.9%,为连续第六周下跌.[ID:nL1E8H1NCM]
巴西汇市:巴西雷亚尔下跌,之前该国公布的经济数据令人失望,而且美国和中国公布的经济数据疲弱,令全球经济复苏艰难的担忧升温.雷亚尔兑美元BRBYBRL=走软1.48%,报2.0468.[ID:nL1E8H1OG4]
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南非股市:小跌,在政府宣布不会支持固定电话运营商Telkom(TKGJ.J)与韩国通信(030200.KS)的结盟之后,投资者卖出Telkom股票.此外,美国公布的非农就业数据显示经济增长放缓,促使投资者套现并买入公债.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌0.14%,报29,161.0点.综合指数.JALSH下挫0.11%,报33,107.46点.[.J][ID:nL5E8H19IW]
南非汇市:南非兰特/美元跌至三年低点,因疲弱的美国就业数据加剧了全球经济下滑的担忧,使投资者从风险较高的新兴资产撤出资金.1529GMT,兰特兑美元ZAR=D3下跌约1.42%,报8.6021,盘中稍早曾触及2009年5月以来的低点8.71.[ZAR/][ID:nL5E8H1I2S](完)
--编译 李春喜;审校 徐文焰