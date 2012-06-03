〔韩国数据〕5月外汇储备创八个月最大降幅,央行指因欧洲货币兑美元贬值

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月17日
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透首尔6月4日电---韩国周一公布官方数据显示,韩国5月外汇储备创八个月最大降幅.之前交易员称,发现当局5月抛售美元以支撑韩元.
央行数据显示,5月底外汇储备从4月底的3,168.4亿美元降至3,108.7亿美元,减少59.7亿美元,为去年9月以来最大月度降幅.
央行在声明中表示,欧洲货币兑美元下跌导致美元计数的外汇储备规模下降.但其未就其干预汇市的市场传闻发表置评.
韩元KRW=在5月的多数时候均承压,因对欧元区财政危机掀起新的疑虑,促使投资者减少对股票和新兴市场货币等风险资产的持仓.
尽管有消息称韩国当局干预汇市,但韩元兑美元上月仍跌逾4%,为去年9月以来最大月度百分比跌幅.
韩国央行截至4月底的外汇储备为全球第七大.
下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元):
5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月
310.87 316.84 315.95 315.80 311.34 306.40 308.63 310.98 (完)
浏览韩国数据相关新闻,请点选[ECI-KR-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
--编译 李爽;审校 张涛
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20