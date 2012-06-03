〔韩国数据〕5月外汇储备创八个月最大降幅,央行指因欧洲货币兑美元贬值

路透首尔6月4日电---韩国周一公布官方数据显示,韩国5月外汇储备创八个月最大降幅.之前交易员称,发现当局5月抛售美元以支撑韩元.

央行数据显示,5月底外汇储备从4月底的3,168.4亿美元降至3,108.7亿美元,减少59.7亿美元,为去年9月以来最大月度降幅.

央行在声明中表示,欧洲货币兑美元下跌导致美元计数的外汇储备规模下降.但其未就其干预汇市的市场传闻发表置评.

韩元KRW=在5月的多数时候均承压,因对欧元区财政危机掀起新的疑虑,促使投资者减少对股票和新兴市场货币等风险资产的持仓.

尽管有消息称韩国当局干预汇市,但韩元兑美元上月仍跌逾4%,为去年9月以来最大月度百分比跌幅.

韩国央行截至4月底的外汇储备为全球第七大.

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元):

5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月

310.87 316.84 315.95 315.80 311.34 306.40 308.63 310.98 (完)

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