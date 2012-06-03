(重发)****欧洲经济指标预测--6月4日-6月11日****

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月17日
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
(重发以调整格式)
路透6月4日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------6月4日当周---------------------------------
6月4日-8日
0700 英国Halifax房价指数 5月 +0.5% -2.4%
三个月房价指数(较上年同期) -0.1% -0.5%
6月4日(一)
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 6月 负29.5 负24.5
0900 欧元区PPI(较前月) 4月 +0.2% +0.5%
(较上年同期) +2.7% +3.3%
6月5日(二)
0743 意大利Markit服务业PMI 5月 41.8 42.3
0748 法国Markit服务业PMI 5月 45.2 45.2
综合PMI -- 44.7
0753 德国Markit服务业PMI 5月 52.2 52.2
0758 欧元区Markit服务业PMI 5月 46.5 46.5
综合PMI 45.9 45.9
0900 欧元区零售销售(较前月) 4月 -0.1% +0.3%
(较上年同期) -1.1% -0.2%
1000 德国工业订单(较前月) 4月 -1.0% +2.2%
6月6日(三)
0830 英国建筑业PMI 5月 54.2 55.8
0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较上季) 第一季修正值 持平 持平
(较上年同期) 持平 持平
1000 德国整体工业生产(较前月) 4月 -1.0% +2.8%
1145 欧洲央行利率决议 6月 1.00% 1.00%
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 5月 +0.80% -3.3%
6月7日(四)
0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第一季 -- 9.8%
0545 瑞士未经季节调整的失业率 5月 3.0% 3.1%
经季节调整的失业率 3.2% 3.1%
0715 瑞士CPI(较前月) 5月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) -0.9% -1.0%
0828 英国服务业PMI 5月 52.5 53.3
1100 英国央行利率决议 6月 0.50% 0.50%
量化宽松总规模(亿英镑) 3,250 3,250
6月8日(五)
0600 德国出口(较前月) 4月 -1.0% +0.9%
进口(较前月) 持平 +1.2%
贸易收支(亿欧元) 顺差135 顺差137
0645 法国预算收支(亿欧元) 截至4月 -- 赤字294
0645 法国贸易收支(亿欧元) 4月 逆差58 逆差57
0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 4月 -0.5% +0.5%
工业生产(较上年同期) -7.0% -5.8%
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 5月 -1.3% -1.5%
(较上年同期) +1.3% +1.2%
PPI产出物价(较前月) +0.1% +0.7%
(较上年同期) +3.2% +3.3%
核心PPI产出物价(较前月) +0.2% +0.6%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
---------------------------------6月11日当周--------------------------------
6月11日-15日
0600 德国趸售物价指数(较前月) 5月 -0.2% +0.5%
(较上年同期) +2.2% +2.4%
6月11日(一)
0645 法国工业生产(较前月) 4月 -- -0.9%
0800 意大利GDP(较前季) 第一季终值 -- -0.8%
(较上年同期) -- -1.3%
2301 英国RICS房价差值 5月 -- 负19 (完)
--编译 肖群英;审校 张涛
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20