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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 08:08 BJT

〔芝加哥期市〕美国玉米期货在亚洲早盘涨2%,受中美天气疑虑支撑

路透悉尼6月4日电---美国玉米期货周一在亚洲早盘涨约2%,自上周跌势反弹,因受中美天气疑虑支撑.

2336GMT,CBOT-12月玉米期货CZ2涨1.91%报每蒲式耳5.19-3/4美元,7月玉米期货CN2升1.54%.

上周玉米期货跌4.5%.(完)

--编译 李爽;审校 张若琪

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