《中国报摘》--中国证券报6月4日

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月17日
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
* 头版头条:
--中国人民银行、银监会、财政部等日前就进一步扩大信贷资产证券化试点下发通知,明确信贷资产证券化基础资产的选择要兼顾收益性和导向性,既要有稳定可预期的未来现金流,又要注重加强与国家产业政策的密切配合;扩大试点阶段禁止进行再证券化、合成证券化产品试点.
* 其他:
--多家研究机构测算,中国成品油调价参照的三地原油变化率负向波动已突破6%,按照时间间隔条件,调价窗口将在6月8日开启,考虑到国际油价下跌的幅度,此次成品油下调幅度或较大,调价后国内油价有望回归至年初油价上调之前的水平.
--国家发改委价格监测中心徐连仲的报告认为,当前价格总水平涨幅仍处于高位回落的运行态势,短期内价格运行不会产生大的变化,预计全年居民消费价格(CPI)涨幅将控制在3.4%以下,可能的涨幅将在3.0%-3.5%之间.
--国家信息中心经济预测部副主任、首席经济师祝宝良表示,当前中国物价上涨压力明显减小,但食品等消费品价格仍处在高位,特别是猪肉价格不稳定,需求政策调整虽然有一定空间,但不会太大,类似2008年大力度的刺激经济政策不会再现.
--山东黄金(600547.SS)控股股东山东黄金集团以37.58亿元人民币受让山东盛大矿业、山东天承矿业各98.5%股权,标的股权中的黄金资源将在一年内转让给上市公司.(完)
--整理 边竞; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20