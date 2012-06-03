《中国报摘》--中国证券报6月4日

* 头版头条:

--中国人民银行、银监会、财政部等日前就进一步扩大信贷资产证券化试点下发通知,明确信贷资产证券化基础资产的选择要兼顾收益性和导向性,既要有稳定可预期的未来现金流,又要注重加强与国家产业政策的密切配合;扩大试点阶段禁止进行再证券化、合成证券化产品试点.

* 其他:

--多家研究机构测算,中国成品油调价参照的三地原油变化率负向波动已突破6%,按照时间间隔条件,调价窗口将在6月8日开启,考虑到国际油价下跌的幅度,此次成品油下调幅度或较大,调价后国内油价有望回归至年初油价上调之前的水平.

--国家发改委价格监测中心徐连仲的报告认为,当前价格总水平涨幅仍处于高位回落的运行态势,短期内价格运行不会产生大的变化,预计全年居民消费价格(CPI)涨幅将控制在3.4%以下,可能的涨幅将在3.0%-3.5%之间.

--国家信息中心经济预测部副主任、首席经济师祝宝良表示,当前中国物价上涨压力明显减小,但食品等消费品价格仍处在高位,特别是猪肉价格不稳定,需求政策调整虽然有一定空间,但不会太大,类似2008年大力度的刺激经济政策不会再现.

--山东黄金(600547.SS)控股股东山东黄金集团以37.58亿元人民币受让山东盛大矿业、山东天承矿业各98.5%股权,标的股权中的黄金资源将在一年内转让给上市公司.(完)

--整理 边竞; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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