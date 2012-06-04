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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 08:11 BJT

〔日圆汇率〕日本财务大臣安住淳拒绝对汇率发表评论

路透东京6月4日电---日本财务大臣安住淳周一拒绝对记者发表有关汇率的评论.(完)

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