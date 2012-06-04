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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 08:05 BJT

〔日本债市〕10年期公债期货升至2010年10月以来最高水准

路透东京6月4日电---日本10年期公债期货2JGBv1周一升至19个月高位,因美国就业数据不佳加深对欧债危机冲击的担忧.

公债期货上涨0.21点至144.03,此前高见144.06,为2010年10月以来近月合约最高水准.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

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