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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 08:22 BJT

〔日本债市〕10年期公债收益率跌破0.80%,为2003年7月以来最低

路透东京6月4日电---指标10年期日本公债收益率(殖利率)周一跌至九年低点,因美国就业数据疲弱,且欧洲债务危机忧虑加剧.

10年期日债收益率JP10YTN=JBTC下跌2基点,至0.790%,为2003年7月来最低.

10年期日债期货2JGBv1上涨0.21点至144.04,稍早触及19个月高点144.06.(完)

--编译 张荻;审校 张若琪

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