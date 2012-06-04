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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 08:23 BJT

〔日本股市〕盘初下挫,东证股价指数触及逾28年最低水准

路透东京6月4日电---日股日经指数周一盘初大跌,东证股价指数.TOPX跌至逾28年最低水准,因美国就业数据逊于预期,令本就担心中国经济放缓和欧债危机愈演愈烈的市场雪上加霜.

东证股价指数.TOPX盘初挫跌2.3%,至692.61点;日经指数.N225下跌2.2%,至六个月低位8,252.98点.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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