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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 08:29 BJT

〔韩国股市〕盘初下挫约3%,至两周半低位

路透首尔6月4日电---韩国股市周一盘初挫跌约3%,至两周半低位,追随美国股市的大跌走势,因美国公布疲弱就业数据后,市场担忧全球经济放缓.

个股普遍大幅下跌,炼油股表现逊于大盘.SK Innovation(096770.KS)暴跌5.5%,GS Holdings(078930.KS)下挫4.6%.

0003GMT,综合股价指数.KS11下挫2.85%,至1,782.26点.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

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