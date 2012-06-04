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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 08:46 BJT

〔亚洲橡胶〕东京指标期胶触及两年半低位,跌3.8%

路透东京6月4日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶<0#JRU:> JRUc6周一触及两年半低位,挫跌3.8%,因美国就业数据令人失望且中国经济放缓令人担忧.

指标11月期胶低见245.6日圆,为2009年12月以来最低水准.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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