〔中国央行〕人民币国际化靠市场选择,将清理不必要的政策管制--行长

* 人民币国际化最终靠市场选择

* 央行将清理不必要管制,进一步开放金融市场

* 经常项目顺差与GDP比例在不断减少,可能会继续下降

路透上海6月4日电---中国央行行长周小川日前表示,人民币能否国际化最终还是靠市场的选择,央行要做好的是清理不必要的政策管制,以及进一步发展和开放金融市场.

他在接受第一财经日报专访时指出,中国经常项目顺差与国内生产总值(GDP)的比例在不断减少,而且趋势非常明显,今后可能还会继续下降;此外存款保险一直在准备,全国金融工作会议、十二五(2011-2015年)规划都有相关内容,会择机推进并实施.

周小川还表示,在全球金融危机的情况下,有些地方不良贷款有所上升也是正常的,这个数据尚不算高,但一定要引起高度警惕.

在谈到外汇储备投资相关问题时,他谈到,央行一直不希望有过多的、不断增加的外汇储备,但既然现实情况是有那么多的储蓄,而结构调整又是渐进的,就必须面对风险,正视过量储蓄的风险管理问题.可对外进行合理的多样化、分散化投资,同时还是要更大地向民间投资开放,鼓励民间资本"走出去",比如当前正在温州进行的金融改革试点.

周小川并称,欧债危机未结束,许多政策刺激措施是暂时性的,空间有限.从根本上讲欧债危机的前景取决于重债国能否通过结构改革重新获得竞争力、取决于能否通过经济增长实现财政可持续、取决于银行体系能否摆脱各种拖累而扩大信贷.

但是财政紧缩、经济下滑、银行放贷能力下降的所"三连环恶性循环"的困局尚待解决,实现上述目标需要一个过程,且存在较大的不确定性.

关于对欧洲的投资,周小川坦陈,有部分可能会有损失,但要百分之百排除风险是不现实的,"我们要做的,是相对地排好队,尽可能认清风险,最后达到总体效果上的保值、增值."

**人民币国际化靠市场选择**

周小川表示,人民币国际化主要还是综合实力和金融市场发展的结果,目前中国的综合实力、对外开放程度,数量上都挺大.但金融市场发展水平和开放程度还不够,还有继续发展的空间,需要做的事挺多.

他认为,人民币能否国际化最终还是靠市场的选择,"应该说,我们并没有刻意为之,央行也不愿意给外面一个印象,好像我们有一个专门的谋划、策略来推动本币国际化.我们可以说的是,人民币有这个潜力,将来可能成为国际上比较被接受的货币之一."

他并指出,当前要做好两方面的事:一是过去政策上有很多管制,比如有的法规规定某种交易只能用"硬通货"而不准用人民币,要把这类不必要的管制先清理掉,用什么货币来交易、结算可以由市场参与者自己选择.

此外要进一步发展金融市场,而且是向国际开放的金融市场,进一步增加金融领域人民币的可用性有更大的提高.因此总体上说,当前是要一件一件地做好自己的功课,然后让市场参与者去自主判断和选择.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.

而在中日韩自贸区构建的大背景下,中日货币采取的直接交易方式,不仅将利于两国贸易企业节省汇兑成本,助力双边经贸发展,人民币亦有望借势增强结算功用,在"高速公路"上继续迈出国际化的大步.[ID:nSB1574830] (完)