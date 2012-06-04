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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 09:23 BJT

〔国际油市〕美国原油期货跌逾1美元,因美国就业数据疲弱

路透首尔6月4日电---美国原油期货周一下跌逾1美元,布兰特原油期货LCOc1亦跌近1美元,此前美国公布疲弱就业数据,令人更加担忧已因欧债危机而承压的全球经济.

纽约商业期货交易所(NYMEX)7月原油期货CLc1跌至82.12美元,之后在0059GMT时小幅反弹至82.26美元.

布兰特7月原油期货LCOc1下跌0.77美元,至每桶97.66美元.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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