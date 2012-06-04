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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 09:25 BJT

〔金属期市〕沪铜跌逾2%至2012年新低,因美国就业数据疲弱

路透上海6月4日电---上海期交所主力9月期铜SCFcv1周一跌逾2%,至12月15日以来最低位,受美国上周发布令人失望的就业数据所打压.

美国5月就业增长连续第三个月大踩刹车,失业率为将近一年来首次上升,因此美国联邦储备理事会(美联储)更加有可能出台进一步货币刺激举措,以支撑缓慢的经济复苏.[ID:nSB1584022](完)

--编译 龚芳;审校 孙茉莉

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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