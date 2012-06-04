《中国基金发行日程表》--6月4日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:
名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
*富国高新技术 富国基金 工商银行 建设银行、海通证券等 6/4-6/25
产业股票基金
*天弘现金管家 天弘基金 邮储银行 中信银行、申银万国等 6/4-6/15
货币基金
*易方达永旭添利 易 方 达 工商银行 农业银行、国泰君安等 6/4-6/13
定期开放债券基金
*华安沪深300指数 华安基金 建设银行 中国银行、银河证券等 6/1-6/18
分级基金
*华安双月鑫短期 华安基金 中国银行 交通银行、海通证券等 6/1-6/12
理财债券基金
嘉实优化红利 嘉实基金 中国银行 农业银行、广发证券等 5/28-6/21
股票基金
建信全球资源 建信基金 境内:中国银行 工商银行、中信证券等 5/28-6/21 (募集规模上限为30亿元人民币)
股票基金(QDII) 境外:摩根大通香港分行
纽银稳健双利 纽银梅隆西部基金 建设银行 农业银行、西部证券等 5/24-6/21
债券基金
招商中证大宗 招商基金 工商银行 招商银行、申银万国等 5/21-6/21
商品股票指数分级基金
银华中小盘精选 银华基金 工商银行 中国银行、银河证券等 5/24-6/20
股票基金
工银瑞信纯债 工银瑞信 交通银行 工商银行、国泰君安等 5/21-6/15
定期开放债券基金
农银汇理信用 农银汇理 中信银行 建设银行、申银万国等 5/21-6/15
添利债券基金(封闭期一年)
安信策略精选 安信基金 建设银行 工商银行、安信证券等 5/21-6/15
灵活配置混合基金
交银施罗德荣安 交银施罗德 中信银行 建设银行、银河证券等 5/14-6/15 (有效认购总金额拟不超过50亿元,不包括募集期利息)
保本混合基金
上投摩根分红 上投摩根 中国银行 招商银行、国泰君安等 5/14-6/15
添利债券基金
长安沪深300 长安基金 广发银行 交通银行、银河证券等 5/14-6/13
非周期行业指数基金
大成景恒保本 大成基金 中国银行 建设银行、平安证券等 5/10-6/13 (募集规模上限为30亿元,不包括募集期利息)
混合基金
博时标普500 博时基金 工商银行 招商银行、国泰君安等 5/15-6/12 (预定募集规模为50亿元,包括募集期内认购资金利息)
指数基金(QDII)
光大保德信添天利 光大保德信 光大银行 交通银行、平安证券等 5/28-6/12
季度开放短期理财债券基金
汇添富理财 汇 添 富 建设银行 中国银行、渤海证券等 5/28-6/8
60天债券基金
广发消费品 广发基金 农业银行 建设银行、申银万国等 5/14-6/8
精选股票基金
新华优选消费 新华基金 工商银行 农业银行、海通证券等 5/11-6/8
股票基金
中邮战略新兴 中邮创业 兴业银行 农业银行、首创证券等 5/10-6/8
产业股票基金
汇丰晋信恒生A股 汇丰晋信 邮储银行 农业银行、银河证券等 5/8-6/8
行业龙头指数基金
国联安双佳信用 国联安基金 光大银行 交通银行、国泰君安等 5/7-6/8 (发售规模上限为40亿元,不含认购资金在募集期产生的利息)
分级债券基金(封闭期三年)(LOF)
中证短融50 华宝兴业 中国银行 农业银行、国泰君安等 5/7-6/8
指数债券基金
鹏华金刚保本 鹏华基金 农业银行 建设银行、国信证券等 5/3-6/8 (首次募集上限为49亿元)
混合基金
上证180等权重 景顺长城 中国银行 长城证券、银河证券等 5/2-6/6
指数投资基金(ETF)
上证180等权重 景顺长城 中国银行 农业银行、民生银行等 5/2-6/6
ETF联接基金
注: 1."*"表新增或更新.
2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内
基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、
大成、工银瑞信、银华.(完)
--整理 冉莹; 审校 黄凯