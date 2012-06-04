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亚洲 | 2012年 6月 4日 星期一 09:37 BJT

《中国基金发行日程表》--6月4日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:  
  
  名称             基金公司       托管行           分销机构            发行时间     备注

 *富国高新技术     富国基金      工商银行     建设银行、海通证券等     6/4-6/25
  产业股票基金

 *天弘现金管家     天弘基金      邮储银行     中信银行、申银万国等     6/4-6/15 
  货币基金

 *易方达永旭添利   易 方 达      工商银行     农业银行、国泰君安等     6/4-6/13
  定期开放债券基金

 *华安沪深300指数  华安基金      建设银行     中国银行、银河证券等     6/1-6/18 
  分级基金

 *华安双月鑫短期   华安基金      中国银行     交通银行、海通证券等     6/1-6/12
  理财债券基金

  嘉实优化红利     嘉实基金      中国银行     农业银行、广发证券等     5/28-6/21 
  股票基金

  建信全球资源     建信基金 境内:中国银行     工商银行、中信证券等     5/28-6/21 (募集规模上限为30亿元人民币)          
  股票基金(QDII)            境外:摩根大通香港分行

  纽银稳健双利  纽银梅隆西部基金 建设银行     农业银行、西部证券等     5/24-6/21
  债券基金

  招商中证大宗     招商基金      工商银行     招商银行、申银万国等     5/21-6/21
  商品股票指数分级基金 

  银华中小盘精选   银华基金      工商银行     中国银行、银河证券等     5/24-6/20 
  股票基金

  工银瑞信纯债     工银瑞信      交通银行     工商银行、国泰君安等     5/21-6/15
  定期开放债券基金

  农银汇理信用     农银汇理      中信银行     建设银行、申银万国等     5/21-6/15
  添利债券基金(封闭期一年)

  安信策略精选     安信基金      建设银行     工商银行、安信证券等     5/21-6/15
  灵活配置混合基金

  交银施罗德荣安  交银施罗德     中信银行     建设银行、银河证券等     5/14-6/15 (有效认购总金额拟不超过50亿元,不包括募集期利息)
  保本混合基金

  上投摩根分红     上投摩根      中国银行     招商银行、国泰君安等     5/14-6/15  
   添利债券基金

  长安沪深300      长安基金      广发银行     交通银行、银河证券等     5/14-6/13    
  非周期行业指数基金

  大成景恒保本     大成基金      中国银行     建设银行、平安证券等     5/10-6/13 (募集规模上限为30亿元,不包括募集期利息)
  混合基金 

  博时标普500      博时基金      工商银行     招商银行、国泰君安等     5/15-6/12 (预定募集规模为50亿元,包括募集期内认购资金利息)
  指数基金(QDII)

  光大保德信添天利 光大保德信    光大银行     交通银行、平安证券等     5/28-6/12     
  季度开放短期理财债券基金

  汇添富理财       汇 添 富      建设银行     中国银行、渤海证券等     5/28-6/8
  60天债券基金

  广发消费品       广发基金      农业银行     建设银行、申银万国等     5/14-6/8  
  精选股票基金

  新华优选消费     新华基金      工商银行     农业银行、海通证券等     5/11-6/8
  股票基金

  中邮战略新兴     中邮创业      兴业银行     农业银行、首创证券等     5/10-6/8
  产业股票基金

  汇丰晋信恒生A股  汇丰晋信      邮储银行     农业银行、银河证券等     5/8-6/8
  行业龙头指数基金

  国联安双佳信用  国联安基金     光大银行     交通银行、国泰君安等     5/7-6/8 (发售规模上限为40亿元,不含认购资金在募集期产生的利息)
  分级债券基金(封闭期三年)(LOF) 

  中证短融50       华宝兴业      中国银行     农业银行、国泰君安等     5/7-6/8
  指数债券基金

  鹏华金刚保本     鹏华基金      农业银行     建设银行、国信证券等     5/3-6/8 (首次募集上限为49亿元)
  混合基金

  上证180等权重    景顺长城      中国银行     长城证券、银河证券等     5/2-6/6
  指数投资基金(ETF)

  上证180等权重    景顺长城      中国银行     农业银行、民生银行等     5/2-6/6
  ETF联接基金

  注: 1."*"表新增或更新.
      2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内
        基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
      3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、
        大成、工银瑞信、银华.(完) 
  
  --整理 冉莹; 审校 黄凯

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