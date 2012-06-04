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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 09:39 BJT

〔中国股市〕沪综指开盘跌逾1%,美国就业数据不佳加重全球经济担忧

路透北京6月4日电---中国股市沪综指周一开盘跌逾1%.美国此前公布的非农就业数据疲弱,加重全球经济担忧,并拖累欧美股市上周五双双大跌.

沪综指.SSEC开盘报2,346.984点,下跌26.452点,或1.11%;该指数上周累计上涨1.71%,终止此前连续三周跌势.

美国股市上周五收低逾2%,拖累道琼工业指数年内跌至平盘以下,此前美国公布疲弱的非农就业数据,加重对不断升级的欧债危机正拖累全球经济的担忧.[.NCN]受此影响,当日欧洲股市亦跌至六个月低位,且可能进一步下跌.[.EUCN](完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

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