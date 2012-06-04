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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 09:19 BJT

〔标题新闻〕巴拿马附近太平洋海域0045GMT发生6.6级地震,但无海啸威胁--美国地质调查局

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8H400B]

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