希拉里穿越北冰洋 极地资源引关注

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Arshad Mohammed
路透挪威特隆姆瑟6月2日电---美国国务卿希拉里周六乘船穿越北冰洋。随着极冰的融化，世界各国正争夺此地储量巨大的石油、天然气和矿产储备。
希拉里在挪威北部城镇特隆姆瑟登上了一艘研究船，表明美国对北极的兴趣。北极资源有待开发，欧洲和亚洲间的新航线也在开通。
在结束两个小时的峡湾之行后，希拉里对记者表示："很多国家都在研究该地区自然资源勘探开采以及新航线开辟的潜力。"
希拉里表示，就北极的开发规则达成一致是非常重要的，这会使新开发具有经济可持续性和环境友好性。希拉里对斯堪的纳维亚半岛、高加索和土耳其进行为期八天的访问。
美国地质调查局估计，北极地区占世界未探明天然气储量的30%，未探明石油储量的13%。
随着北极冰盖因气候变化不断融化，北冰洋航道每年的开放时间也更长，潜在地缩短了欧亚间的贸易航线。(完)
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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