〔希腊政治〕选举前最后民调结果显示,援助支持者和反对者旗鼓相当

路透雅典6月1日电---周五的民调显示,随着6月17日大选的临近,对希腊国际援助协议的支持者和反对者几乎旗鼓相当.根据有关规定,周五是可公布选举民调结果的最后一天.

有三项民调显示,支持国际援助协议的新民主党支持率小幅领先,但在另一项调查中,强烈反对援助协议的左翼激进联盟党位列第一.

根据希腊选举制度,赢得议会选举的政党将获得额外50个议席,从而使得对手离开该党实际上就无法组建政府.

左翼激进联盟党周五誓言,若选举获胜,将停止私有化进程及削减薪资和养老金的做法.(完)