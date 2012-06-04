〔希腊政治〕选举前最后民调结果显示,援助支持者和反对者旗鼓相当

美国债市：10年期公债收益率挫至五周低点，跟随欧债收益率跌势
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
路透雅典6月1日电---周五的民调显示,随着6月17日大选的临近,对希腊国际援助协议的支持者和反对者几乎旗鼓相当.根据有关规定,周五是可公布选举民调结果的最后一天.
有三项民调显示,支持国际援助协议的新民主党支持率小幅领先,但在另一项调查中,强烈反对援助协议的左翼激进联盟党位列第一.
根据希腊选举制度,赢得议会选举的政党将获得额外50个议席,从而使得对手离开该党实际上就无法组建政府.
左翼激进联盟党周五誓言,若选举获胜,将停止私有化进程及削减薪资和养老金的做法.(完)
--编译 丁琦;审校 张涛
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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