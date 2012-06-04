〔路透调查〕日本公债多空动向指标三周以来首度改善,因欧债危机恶化

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透东京6月4日电---汤森路透周一公布的调查显示,日本公债市场人气三周以来首度改善,约90%的受访者指因欧债危机不断恶化,促使美国和德国指标公债收益率(殖利率)降至纪录低位.
日本公债多空动向指标JGBBBI=从一周前上次调查的正3升至正11.
这次在线调查访问了主要机构的94名公债市场人士,有46名给出回复,回复率为48.9%,调查时间为周五下午至周日2300GMT.有20个回复是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等中长期投资大户.
调查发现有36.4%的受访者预期日本公债收益率本周将下降,高于前次调查的32.6%;有29.5%的受访者预期收益率将上涨,低于前次的30.4%.
有34.1%的受访者预计收益率将横盘整理,前次调查为37.0%.
中长期投资大户的人气指标从上次调查的负19升至零,给出回复的受访者中有半数以上预计收益率将横盘整理.
对本周末10年期日债收益率JP10YTN=JBTC的预测中值为0.810%,与周五收盘水准持平.JP10YT=POLL
中长期投资大户预计10年期日债收益率本周末为0.800%.
在周一早盘,10年期公债收益率触及九年低点0.790%,因美国就业数据不佳加深对欧债危机的担忧.
据路透收集的数据显示,美国指标10年期公债收益率US10YT=RR周五低见1.442%,创1800年代初以来的纪录最低位.
投资者周五纷纷寻求固定收益资产避险,此前美国公布的月度非农报告显示,5月雇主新增6.9万个就业岗位,远低于分析师预计的增加15万个.5月失业率意外微升至8.2%,4月为8.1%.[ID:nSB1584022]
德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB在美国就业数据公布之后下探1.129%,两年期公债收益率DE2YT=TWEB进一步陷入负值区域,触及负0.010%.
悲观的美国就业数据愈发令市场预期,美国联邦储备理事会(美联储,FED)将会决定购买更多债券来刺激经济.(完)
--编译 王翔琼;审校 王洋
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路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。