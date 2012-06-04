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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 11:11 BJT

〔路透调查〕日本公债多空动向指标三周以来首度改善,因欧债危机恶化

路透东京6月4日电---汤森路透周一公布的调查显示,日本公债市场人气三周以来首度改善,约90%的受访者指因欧债危机不断恶化,促使美国和德国指标公债收益率(殖利率)降至纪录低位.

日本公债多空动向指标JGBBBI=从一周前上次调查的正3升至正11.

这次在线调查访问了主要机构的94名公债市场人士,有46名给出回复,回复率为48.9%,调查时间为周五下午至周日2300GMT.有20个回复是来自银行、养老和投资基金以及保险公司等中长期投资大户.

调查发现有36.4%的受访者预期日本公债收益率本周将下降,高于前次调查的32.6%;有29.5%的受访者预期收益率将上涨,低于前次的30.4%.

有34.1%的受访者预计收益率将横盘整理,前次调查为37.0%.

中长期投资大户的人气指标从上次调查的负19升至零,给出回复的受访者中有半数以上预计收益率将横盘整理.

对本周末10年期日债收益率JP10YTN=JBTC的预测中值为0.810%,与周五收盘水准持平.JP10YT=POLL

中长期投资大户预计10年期日债收益率本周末为0.800%.

在周一早盘,10年期公债收益率触及九年低点0.790%,因美国就业数据不佳加深对欧债危机的担忧.

据路透收集的数据显示,美国指标10年期公债收益率US10YT=RR周五低见1.442%,创1800年代初以来的纪录最低位.

投资者周五纷纷寻求固定收益资产避险,此前美国公布的月度非农报告显示,5月雇主新增6.9万个就业岗位,远低于分析师预计的增加15万个.5月失业率意外微升至8.2%,4月为8.1%.[ID:nSB1584022]

德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB在美国就业数据公布之后下探1.129%,两年期公债收益率DE2YT=TWEB进一步陷入负值区域,触及负0.010%.

悲观的美国就业数据愈发令市场预期,美国联邦储备理事会(美联储,FED)将会决定购买更多债券来刺激经济.(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

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