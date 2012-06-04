《热点透视》为什么偏偏是西班牙遭受围攻?

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Fiona Maharg Bravo 编译 郑茵

路透马德里6月1日电---西班牙已被推到了悬崖边上,这不免让马德里的精英们大吃一惊.西班牙的大企业甚至编纂了一份报告,概述这个国家的种种优势,要求投资者看一看这些硬数据.然而,把问题归咎于投资者无知,外媒讨人嫌以及欧元区的运转不灵,这些都于事无补.

有这种挫败感也是可以理解的.西班牙债务负担低于欧洲平均水平.政府觉得自己一直遵守与欧元区伙伴国缔结的协议,大幅削减财政预算并推行颇有难度的改革.是欧洲的无所作为造成了破坏性影响.毕竟,这才是意大利与西班牙的公债利差相差不多的原因.

与此同时,商界领袖们还摆出西班牙经济的种种优势:出口行业表现强劲,经常账赤字在不断缩窄,生产率处于上升之中.房地产泡沫破裂后的残渣余孽正在被清洗出金融体系.这份报告得出结论,西班牙与德国的公债利差应该在150基点左右--而现在却高达540基点.

欧元区前景的不确定确实让西班牙很受伤.但该国的一个主要问题在于,连续几届政府都缺乏公信力.政府不仅没有少承诺多做事,还反其道而行之.就拿该国的银行业来说吧.光金融业改革就有五项,而且还在不断新增,其中有两项还要在今年实施.然而到头来,Bankia(BKIA.MC)的救援规模比政府以前所承认的要大很多,而且政府拒绝对这场彻头彻尾的失败进行调查,也是一个令人担心的信号.

再来说说预算赤字.2011年财政赤字在过去五个月里被修改了两次,与产出之比从8%上修至8.9%.此外,政府与外界的沟通充其量是东一榔头西一棒子,政府各位部长也拿彼此矛盾的讯息来打发投资者.

市场憎恨不确定性,而西班牙的不确定性仍然太高.投资者是在用脚投票.最近几周的资本外流可能有所加快.西班牙不可能在一朝一夕间重获公信力.但这个国家的政界和商界领袖们必须提高做事的透明度,全面披露国家所存在的问题.然后,就是要少说多做.(完)