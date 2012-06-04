〔欧洲政经〕梅克尔赞扬德国工人加薪,并发出信号支持促进增长措施

美国债市：10年期公债收益率挫至五周低点，跟随欧债收益率跌势
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。
路透柏林6月2日电---德国总理梅克尔周六对今年德国工人获得的较高加薪幅度提出赞扬,并发出信号愿意更加灵活地解决金融交易税问题.这一迹象表明,她同意考虑促进欧洲增长的新措施.
梅克尔给出信息,准备与反对党SPD和其他地区的欧洲伙伴妥协.而仅仅一天之前,德国表示支持再给西班牙一年时间,让该国把赤字与国内生产总值(GDP)之比降至3%.
但是她再次拒绝了发行欧元区共同债券作为危机解决方案的提议,并称(前提条件是)能够在欧洲法院起诉那些违反财政制度的国家.
梅克尔在其所属的德国基督教民主党(CDU)在柏林的会议上做出上述讲话,这表明她准备接受让德国为增长做出更多努力的提议,但同时要求其他欧元区国家放弃预算主权作为交换.
"你不能一边要求发行欧元区共同债券,另一边却不准备采取进一步深化融合的措施,"梅克尔表示."以这种状况,我们不能缔造出一个成功的(共同)货币."(完)
--编译 李春喜;审校 孙茉莉
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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