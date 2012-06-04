〔欧洲政经〕梅克尔赞扬德国工人加薪,并发出信号支持促进增长措施

路透柏林6月2日电---德国总理梅克尔周六对今年德国工人获得的较高加薪幅度提出赞扬,并发出信号愿意更加灵活地解决金融交易税问题.这一迹象表明,她同意考虑促进欧洲增长的新措施.

梅克尔给出信息,准备与反对党SPD和其他地区的欧洲伙伴妥协.而仅仅一天之前,德国表示支持再给西班牙一年时间,让该国把赤字与国内生产总值(GDP)之比降至3%.

但是她再次拒绝了发行欧元区共同债券作为危机解决方案的提议,并称(前提条件是)能够在欧洲法院起诉那些违反财政制度的国家.

梅克尔在其所属的德国基督教民主党(CDU)在柏林的会议上做出上述讲话,这表明她准备接受让德国为增长做出更多努力的提议,但同时要求其他欧元区国家放弃预算主权作为交换.

"你不能一边要求发行欧元区共同债券,另一边却不准备采取进一步深化融合的措施,"梅克尔表示."以这种状况,我们不能缔造出一个成功的(共同)货币."(完)