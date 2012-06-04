李娜：希望伦敦奥运会能打得更好

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Julien Pretot
路透巴黎6月2日电---四年前与北京奥运会金牌失之交臂的李娜正在憧憬着再一次的尝试，尽管她明白伦敦奥运会的情况将和北京奥运会不同。
"我非常期待伦敦奥运会，因为这是我最后一次参加奥运会比赛的机会了，"30岁的李娜周六在法网第三轮中击败美国小将麦克哈尔后对路透表示。
"下一届奥运会还得再等四年，那时的情况没人能预料。北京奥运会我打得不错，希望伦敦奥运会能打得更好。"
奥运会网球比赛将在温布尔顿举行，那里距离伦敦的奥运村有一个多小时的车程，因此李娜将住在一家酒店里。
"我们不会住在奥运村，因为太远了。我们将和其他中国选手一起住在一家酒店里。"
"在北京，我们能够更多地感受到奥运的气息，因为对中国运动员的支持很多。那时我住在奥运村里，环境很好，距离比赛场地只有15分钟。"（完）
--编译：李富强 发稿：程芳
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。