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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 11:17 BJT

〔印尼经济〕矿业部长称将控制煤炭出口,需为满足国内需求而保留煤炭

路透印尼巴厘岛6月4日电---印尼能源和矿业部长Jero Wacik周一在巴厘岛的一个煤炭大会上称,印尼计划控制煤炭出口,需要为满足国内需求保留煤炭.

印尼是全球主要的热能煤出口国,该国2011年经济强劲成长了6.5%.Wacik未透露更多细节.(完)

--编译 侯向明;审校 张涛

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