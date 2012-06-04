〔中国汇市〕中间价连升两日带动人民币小幅反弹,央行或不乐见过度贬值

* 人民币中间价连续第二日回升
* 即期汇价小幅反弹
* 美元指数冲高回落令人民币获喘息机会
* 央行或不乐见人民币过度贬值
路透上海6月4日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘小涨.上周五美国经济数据不佳令美元指数冲高回落,人民币中间价连续第二日回升,即期汇价亦随之小幅反弹.
交易员认为,中间价有先于即期汇价走稳的迹象,或预示央行不乐见人民币过度贬值,近期的持续跌势可能趋缓,人民币将在6.38附近遇到有力支撑.
"(美国)非农数据不佳,(美元/人民币)中间价回调了一些,总体而言,央行不希望人民币过度回调,"华南一银行交易员称.
人民币兑美元自5月23日起基本呈单边走贬之势,在近两周内已累计下跌约0.7%.
美国劳工部上周五公布,上月雇主仅新增6.9万个就业岗位,为去年5月以来最小增幅,且修正后的前两个月就业增幅也比原先减少4.9万个.[ID:nSB1584022]
今日人民币中间价与即期汇价价差在400点左右徘徊,北京时间11:57,人民币兑美元即期报6.3672元,上日收报6.3690元;中间价CNY=PBOC报在6.3276元,上日报6.3308元.
前述交易员指出,最近油企购汇盘相对偏少,加之月初整体客户购汇盘比较稳定,这都有利于人民币短期走势趋向平稳.
不过他并表示,后续欧债危机的发展仍具有较大不确定性,人民币可能还会承受一定压力,但央行应不会放任汇价无底线的下滑,"人民币的底线可能就是6.40."
东京汇市欧元兑美元周一向两年低位小幅回落,未能守住上日涨幅,因欧元区忧虑盖过了当局采取更多财政刺激举措的憧憬.之前美国就业报告疲弱,引发了对于财政刺激政策的憧憬.[ID:nSB1584962]
北京时间12:02,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3685/05元,上日尾盘报6.3685元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=贬值预期仍明显,最新报在6.4330/60,上日尾盘为6.4350元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
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