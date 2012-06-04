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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 16:46 BJT

〔欧元区数据〕6月Sentix投资者信心指数降至负28.9,创三年多来最低

路透柏林6月4日电---6月欧元区投资者信心连续第三个月下滑,降至三年多来最低水准,因一直以来作为经济增长火车头的德国面临阻力,且未能抵消欧元区多数地区衰退加剧的不利影响.

6月Sentix投资者信心指数降至负28.9,为2009年5月以来最低,不过好于路透调查预估的负29.5.

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