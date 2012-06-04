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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 11:52 BJT

〔中国期市〕9月期胶跌停,创2010年7月以来最低

路透新加坡6月4日电---上海期胶所主力9月期胶SNRU2跌停,报每吨22,305元,为2010年7月以来最低.之前东京期胶所期胶大幅下挫,因油价下跌且市场担心全球经济放缓.(完)

编译 侯向明; 审校 程琳

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