《全球主要国家债券发行预告》--6月4日-6月11日

路透6月4日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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6/4 1530 美国 13周和26周期国库券
6/4 意大利 四年期BTP债券(标售四日,第一日)
6/4 1250 法国 BTF债券
6/5 1530 美国 四周期国库券
6/5 0130 日本 10年期公债
6/5 加拿大 64.5亿加元 98天期国库券
6/5 加拿大 24亿加元 182天期国库券
6/5 加拿大 24亿加元 364天期国库券
6/5 意大利 四年期BTP债券(标售四日,第二日)
6/6 加拿大 26亿加元 票息2.75%、2022年6月1日到期的10年期公债
6/6 0930 葡萄牙 12.5-15亿欧元 2012年12月21日到期和2013年6月21日到期的债券
6/6 0600 德国 50亿欧元 五年期联邦债券
6/6 0120 日本 六个月期贴现国库券
6/6 意大利 四年期BTP债券(标售四日,第三日)
6/7 0850 法国 70-80亿欧元 (票息4.25%、2019年4月25日到期的七年期OAT债券;
票息3.0%、2022年4月25日到期的10年期OAT债券;
票息3.50%、2026年4月25日到期的15年期OAT债券;
票息4.0%、2060年4月25日到期的50年期OAT债券)
6/7 西班牙 票息5.85%、2022年1月31日到期的Obligations债券
6/7 西班牙 票息3.30%、2014年10月31日到期债券
6/7 西班牙 票息4.25%、2016年10月31日到期的Bonos债券
6/7 0120 日本 三个月期贴现国库券
6/7 0130 日本 30年期公债
6/7 意大利 四年期BTP债券(标售四日,第四日)
6/8 英国 标售国库券
6/11 0600 德国 40亿欧元 六个月期国库券
6/11 1530 美国 3周和26周期国库券
6/11 1250 法国 BTF债券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 程琳