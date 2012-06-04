〔中国货币市场〕七天回购利率续小涨,大盘可转债造成市场结构性失衡(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海6月4日电---中国银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周一早盘续小涨.大盘可转债导致银行间流动性被集中到个别机构,市场出现结构性失衡,进而影响资金利率.
交易员指出,中国重工(601989.SS)可转债自申购日至解冻日,期间市场资金面都会受到一定的扰动.不过,面对如此宽松的流动性环境,冲击并不突出.今日上交所债券回购利率也明显回落.
"(资金)集中到个别行了,结构性影响就会比较突出一点.整个资金利率就会受到一定的影响."华南一券商交易员表示.
中国船舶重工股份有限公司将于今日起以网上和网下相结合的方式发行80.5015亿元人民币可转债,期限六年.[ID:nSB1579058]
北京一银行交易员亦指出,市场仍然受可转债的影响,不过仅为时点性因素,资金面压力并不大.此外,14天期资金利率上涨,但成交相对清淡,参考价值有限.由于当前资金面宽裕,机构普遍偏好于筹集短期资金."大家没有必要去借长的,隔夜滚着也挺好."
对于短期内政策走向,该银行交易员认为,流动性如此宽裕,6月续调降存款准备金率的可能性肯定是没有了,但投资者对降息的预期在升温.
第六期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,仅有逾三成受访机构认为法定存款准备金率6月将再下调一次,远低于第五期展望中的近八成机构占比.[ID:nSB1582912]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间12:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 1.9272 1.8993 +2.79 5,151.10
七天CN7DRP=CFXS 2.5285 2.3766 +15.19 566.35
14天CN14DRP=CFXS 2.8298 2.4615 +36.83 44.20
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 1.9450 1.9194 +2.56 1,971.95
七天CHICNY7D=CFXS 2.6129 2.4054 +20.75 131.10
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.6200 13.9700 -1,035.00 427.61
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.3000 4.5450 -124.50 79.27
14天<0#CN14DRPO=SS> 2.9900 3.3000 -31.00 8.95
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 1.9600 1.9100 +5.00
七天CN7DRPFIX=CFXS 2.5307 2.3660 +16.47
14天CN14DRPFIX=CFXS 2.8300 2.5200 +31.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 1.9183 1.8950 +2.33
七天SHICNYSWD= 2.5183 2.3442 +17.41
三个月SHICNY3MD= 4.1921 4.1968 -0.47
===============================================================================(完)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
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