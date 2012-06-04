《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--6月4日

路透上海6月4日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各
个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发
行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.
以下为本周内(2012年6月4日-6月8日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:
一.资金占用因素:
1.新股发行
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
6/4 深 中颖电子 300327 3,200 12.50 26.60 国信证券 6/7
6/5 深 凯利泰 300326 1,300 29.09 45.96 国金证券 6/8
6/7 深 华虹计通 300330 不超过2,000 -- -- 东方证券 6/12
6/8 深 宜安科技 300328 不超过2,800 -- -- 安信证券 6/13
6/8 深 海伦钢琴 300329 不超过1,677 -- -- 安信证券 6/13
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注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,539.98亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1584646]
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2.基金发行
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名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
富国高新技术 富国基金 工商银行 建设银行、海通证券等 6/4-6/25
产业股票基金
天弘现金管家 天弘基金 邮储银行 中信银行、申银万国等 6/4-6/15
货币基金
易方达永旭添利 易 方 达 工商银行 农业银行、国泰君安等 6/4-6/13
定期开放债券基金
华安沪深300指数 华安基金 建设银行 中国银行、银河证券等 6/1-6/18
分级基金
华安双月鑫短期 华安基金 中国银行 交通银行、海通证券等 6/1-6/12
理财债券基金
嘉实优化红利 嘉实基金 中国银行 农业银行、广发证券等 5/28-6/21
股票基金
建信全球资源 建信基金 境内:中国银行 工商银行、中信证券等 5/28-6/21 (募集规模上限为30亿元人民币)
股票基金(QDII) 境外:摩根大通香港分行
纽银稳健双利 纽银梅隆西部基金 建设银行 农业银行、西部证券等 5/24-6/21
债券基金
招商中证大宗 招商基金 工商银行 招商银行、申银万国等 5/21-6/21
商品股票指数分级基金
银华中小盘精选 银华基金 工商银行 中国银行、银河证券等 5/24-6/20
股票基金
工银瑞信纯债 工银瑞信 交通银行 工商银行、国泰君安等 5/21-6/15
定期开放债券基金
农银汇理信用 农银汇理 中信银行 建设银行、申银万国等 5/21-6/15
添利债券基金(封闭期一年)
安信策略精选 安信基金 建设银行 工商银行、安信证券等 5/21-6/15
灵活配置混合基金
交银施罗德荣安 交银施罗德 中信银行 建设银行、银河证券等 5/14-6/15 (有效认购总金额拟不超过50亿元,不包括募集期利息)
保本混合基金
上投摩根分红 上投摩根 中国银行 招商银行、国泰君安等 5/14-6/15
添利债券基金
长安沪深300 长安基金 广发银行 交通银行、银河证券等 5/14-6/13
非周期行业指数基金
大成景恒保本 大成基金 中国银行 建设银行、平安证券等 5/10-6/13 (募集规模上限为30亿元,不包括募集期利息)
混合基金
博时标普500 博时基金 工商银行 招商银行、国泰君安等 5/15-6/12 (预定募集规模为50亿元,包括募集期内认购资金利息)
指数基金(QDII)
光大保德信添天利 光大保德信 光大银行 交通银行、平安证券等 5/28-6/12
季度开放短期理财债券基金
汇添富理财 汇 添 富 建设银行 中国银行、渤海证券等 5/28-6/8
60天债券基金
广发消费品 广发基金 农业银行 建设银行、申银万国等 5/14-6/8
精选股票基金
新华优选消费 新华基金 工商银行 农业银行、海通证券等 5/11-6/8
股票基金
中邮战略新兴 中邮创业 兴业银行 农业银行、首创证券等 5/10-6/8
产业股票基金
汇丰晋信恒生A股 汇丰晋信 邮储银行 农业银行、银河证券等 5/8-6/8
行业龙头指数基金
国联安双佳信用 国联安基金 光大银行 交通银行、国泰君安等 5/7-6/8 (发售规模上限为40亿元,不含认购资金在募集期产生的利息)
分级债券基金(封闭期三年)(LOF)
中证短融50 华宝兴业 中国银行 农业银行、国泰君安等 5/7-6/8
指数债券基金
鹏华金刚保本 鹏华基金 农业银行 建设银行、国信证券等 5/3-6/8 (首次募集上限为49亿元)
混合基金
上证180等权重 景顺长城 中国银行 长城证券、银河证券等 5/2-6/6
指数投资基金(ETF)
上证180等权重 景顺长城 中国银行 农业银行、民生银行等 5/2-6/6
ETF联接基金
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3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注
(亿元)
财政部 300 5年 固息国债 5/31-6/4 今年第三期五年品种续发
财政部 300 7年 固息国债 6/7-6/11
中国石化 200 5/10年 固息公司债 6/1-6/5
(0386.HK)(600028.SS)
国家开发银行 200 5年 浮息金融债 周一 一年定存基准
中国重工 80.5015 6年 可转债 周一
(601989.SS)
华能国际 50 九个月 超短期融资券 周三
(0902.HK)(600011.SS)
国开行 至多300 1/3/5/7/10年 固息金融债 周四 第三次增发债
进出口行 150 7年 固息金融债 周四
中粮集团 60 1年 短期融资券 周四
光大银行 至多67 15年 固息次级债 周五 第10年末附发行人赎回选择权
(601818.SS)
二.资金投放因素
1.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
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央票到期 正回购到期 合计
20 500 520
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2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体