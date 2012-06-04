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亚洲 | 2012年 6月 4日 星期一 12:27 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--6月4日

路透上海6月4日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各
个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发
行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年6月4日-6月8日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商 解冻日
    6/4       深     中颖电子   300327       3,200         12.50       26.60       国信证券  6/7   
    6/5       深     凯利泰     300326       1,300         29.09       45.96       国金证券  6/8 
    6/7       深     华虹计通   300330   不超过2,000        --           --        东方证券  6/12 
    6/8       深     宜安科技   300328   不超过2,800        --           --        安信证券  6/13 
    6/8       深     海伦钢琴   300329   不超过1,677        --           --        安信证券  6/13    
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  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,539.98亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1584646]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注 

  富国高新技术     富国基金      工商银行     建设银行、海通证券等     6/4-6/25 
  产业股票基金 
 
  天弘现金管家     天弘基金      邮储银行     中信银行、申银万国等     6/4-6/15  
  货币基金 
 
  易方达永旭添利   易 方 达      工商银行     农业银行、国泰君安等     6/4-6/13 
  定期开放债券基金 
 
  华安沪深300指数  华安基金      建设银行     中国银行、银河证券等     6/1-6/18  
  分级基金 
 
  华安双月鑫短期   华安基金      中国银行     交通银行、海通证券等     6/1-6/12 
  理财债券基金 
 
  嘉实优化红利     嘉实基金      中国银行     农业银行、广发证券等     5/28-6/21  
  股票基金 
 
  建信全球资源     建信基金 境内:中国银行     工商银行、中信证券等     5/28-6/21 (募集规模上限为30亿元人民币)           
  股票基金(QDII)            境外:摩根大通香港分行 
 
  纽银稳健双利  纽银梅隆西部基金 建设银行     农业银行、西部证券等     5/24-6/21 
  债券基金 
 
  招商中证大宗     招商基金      工商银行     招商银行、申银万国等     5/21-6/21 
  商品股票指数分级基金  
 
  银华中小盘精选   银华基金      工商银行     中国银行、银河证券等     5/24-6/20  
  股票基金 
 
  工银瑞信纯债     工银瑞信      交通银行     工商银行、国泰君安等     5/21-6/15 
  定期开放债券基金 
 
  农银汇理信用     农银汇理      中信银行     建设银行、申银万国等     5/21-6/15 
  添利债券基金(封闭期一年) 
 
  安信策略精选     安信基金      建设银行     工商银行、安信证券等     5/21-6/15 
  灵活配置混合基金 
 
  交银施罗德荣安  交银施罗德     中信银行     建设银行、银河证券等     5/14-6/15 (有效认购总金额拟不超过50亿元,不包括募集期利息) 
  保本混合基金 
 
  上投摩根分红     上投摩根      中国银行     招商银行、国泰君安等     5/14-6/15   
  添利债券基金 
 
  长安沪深300      长安基金      广发银行     交通银行、银河证券等     5/14-6/13     
  非周期行业指数基金 
 
  大成景恒保本     大成基金      中国银行     建设银行、平安证券等     5/10-6/13 (募集规模上限为30亿元,不包括募集期利息) 
  混合基金  
 
  博时标普500      博时基金      工商银行     招商银行、国泰君安等     5/15-6/12 (预定募集规模为50亿元,包括募集期内认购资金利息) 
  指数基金(QDII) 
 
  光大保德信添天利 光大保德信    光大银行     交通银行、平安证券等     5/28-6/12      
  季度开放短期理财债券基金 
 
  汇添富理财       汇 添 富      建设银行     中国银行、渤海证券等     5/28-6/8 
  60天债券基金 
 
  广发消费品       广发基金      农业银行     建设银行、申银万国等     5/14-6/8   
  精选股票基金 
 
  新华优选消费     新华基金      工商银行     农业银行、海通证券等     5/11-6/8 
  股票基金 
 
  中邮战略新兴     中邮创业      兴业银行     农业银行、首创证券等     5/10-6/8 
  产业股票基金 
 
  汇丰晋信恒生A股  汇丰晋信      邮储银行     农业银行、银河证券等     5/8-6/8 
  行业龙头指数基金 
 
  国联安双佳信用  国联安基金     光大银行     交通银行、国泰君安等     5/7-6/8 (发售规模上限为40亿元,不含认购资金在募集期产生的利息) 
  分级债券基金(封闭期三年)(LOF)  
 
  中证短融50       华宝兴业      中国银行     农业银行、国泰君安等     5/7-6/8 
  指数债券基金 
 
  鹏华金刚保本     鹏华基金      农业银行     建设银行、国信证券等     5/3-6/8 (首次募集上限为49亿元) 
  混合基金 
 
  上证180等权重    景顺长城      中国银行     长城证券、银河证券等     5/2-6/6 
  指数投资基金(ETF) 
 
  上证180等权重    景顺长城      中国银行     农业银行、民生银行等     5/2-6/6 
  ETF联接基金 
  
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体       规模      期限     债券类型      缴款时间              备注
                (亿元)
  
  财政部         300        5年     固息国债      5/31-6/4       今年第三期五年品种续发
  财政部         300        7年     固息国债      6/7-6/11
  中国石化       200       5/10年   固息公司债    6/1-6/5 
  (0386.HK)(600028.SS)
  国家开发银行   200        5年     浮息金融债     周一          一年定存基准
  中国重工     80.5015      6年     可转债         周一
  (601989.SS)
  华能国际        50       九个月   超短期融资券   周三
  (0902.HK)(600011.SS)    
  国开行      至多300  1/3/5/7/10年 固息金融债     周四          第三次增发债
  进出口行       150        7年     固息金融债     周四
  中粮集团        60        1年     短期融资券     周四
  光大银行      至多67     15年     固息次级债     周五          第10年末附发行人赎回选择权
  (601818.SS)
  二.资金投放因素

  1.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)
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  央票到期      正回购到期        合计

    20             500            520
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  2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体

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