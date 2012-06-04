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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 12:22 BJT

〔路透调查〕多数分析师现预计澳洲央行6月再度降息25个基点

路透悉尼6月4日电---路透调查显示,随着全球经济前景愈发黯淡,分析师和金融市场对澳洲本周将再次降息的预期升温.

受访的23位分析师中,16位现预期澳洲央行(RBA)在6月5日会议上会将3.75%的利率下调25个基点,有三位预期下调幅度会更大,达50个基点.

上周五时预期本周将放宽政策的受访者为11位,占微弱多数.

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