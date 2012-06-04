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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 12:32 BJT

〔国际油市〕布兰特原油触及逾16个月低点,受全球经济忧虑拖累

路透新加坡6月4日电---布兰特原油期货价格周一跌逾1美元,触及2011年1月来最低,延续上周跌势,因美国就业数据疲软加剧了全球经济忧虑.

布兰特7月原油期货LCOc1一度低见97.27美元,为2011年1月底来最低.0416GMT时,该合约下跌1.09美元,报97.34美元.(完)

--编译 程琳;审校 郑茵

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