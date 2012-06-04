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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 13:02 BJT

〔日本经济〕密切关注日圆升值给经济带来的影响--央行总裁白川方明

路透东京6月4日电---日本央行总裁白川方明周一表示:

* 日圆升值给日本经济带来不确定性,密切关注其对企业信心的影响

* 市场波动对日本经济产生多方面的影响,央行在制订政策时会加以考虑

* 央行将全力对抗通缩,同时谨慎评估经济、物价和风险

* 日本经济将在当前财年的上半年度(4月-9月)恢复温和复苏

* 央行以快于其认为合适的速度购买公债将会破坏经济稳定

* 央行明确决定不会出于货币化债务的目的而买入公债.(完)

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