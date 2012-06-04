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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 12:59 BJT

〔日本经济〕最近日圆升值未反映日本经济基本面--首相野田佳彦

路透东京6月4日电---日本首相野田佳彦周一表示,最近日圆升值并未反映日本经济基本面.(完)

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