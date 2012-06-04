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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 13:21 BJT

〔韩国股市〕下挫逾3%,触及2012年盘中低点

路透首尔6月4日电---韩国股市周一扩大跌势,触及年内盘中最低水准,追随美股上周五的大跌之势,此前出炉的美国就业数据不佳,加剧全球经济放缓的担忧.

0452GMT,综合股价指数.KS11下挫3.02%,报1,779.10点,略高于盘中低点1,776.85点.(完)

--编译 王翔琼;审校 龚芳

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

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