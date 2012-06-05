《中国债券市场每日交易备忘》--6月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国家开发银行至多60亿元人民币一年固息增发债(120218)9:30-10:30招标,收益率预测均值2.69% 国开行至多60亿元三年固息增发债(120219)9:30-10:30招标,收益率预测均值3.39% 国开行至多60亿元五年固息增发债(120220)9:30-10:30招标,收益率预测均值3.72% 国开行至多60亿元七年固息增发债(120221)9:30-11:10招标,收益率预测均值3.94% 国开行至多60亿元10年固息增发债(120222)9:30-11:10招标,收益率预测均值4.06% 大连国际( 000881.SZ )2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承 富通集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承 中国建筑第五工程局5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承 新疆天山建材集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),交通银行主承 山东大众报业集团5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),工商银行主承 常州中小企业1.8亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AAA,中债信用增进担保),农行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 进出口银行150亿元五年期固息金融债120307,票面利率3.49% 新疆天富电力集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280153,票面利率6.50% 杨凌现代农业开发集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280157,票面利率7.60% 首都开发控股集团16亿元七年期固息债1280161,票面利率5.95% 青海庆华矿冶煤化集团5亿元一年期短融041256016,票面利率5.16% 深圳机场( 000089.SZ )2亿元一年期短融 江苏裕廊化工2.5亿元一年期短融 ============================================================================== 三、缴款: 无 ============================================================================== 四、还本付息: 华电集团20亿元15年期固息债068029付息,票面利率4.15% 北京控股集团10亿元10年期固息债078015付息,票面利率4.55% 成都兴蓉集团10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债0980102付息,票面利率3.98% 山西潞安矿业集团10亿元五年期中票0982080付息,票面利率4.35% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --对于国际板进程,中国证券报周二援引有关部门人士透露,推出国际板没有时间表.目前, 各有关部门仍在对境外企业到境内发行人民币股票工作的总体思路、制度规则等进行研究和 沟通.[ID:nSB1587348] --据中国证券报报导,中国四大国有银行--工商银行( 1398.HK )( 601398.SS )、农业银行 ( 601288.SS )( 1288.HK )、中国银行( 3988.HK )( 601988.SS )和建设银行( 0939.HK )( 601939.SS ) --5月新增信贷约2,530亿元人民币.[ID:nSB1587374] --中国保险监督管理委员会相关负责人表示,针对进一步运用险资投资,保监会修订或拟定 了10余项规定待推出,包括融资融券办法,盘活保险机构存量资产,创造增量收益等. [ID:nSB1587298]  --国家统计局6/9公布5月工业品价格指数(PPI) (4月-0.7%) 5月居民消费价格指数(CPI) (4月3.4%) 1-5月固定资产投资 (1-4月20.2%) 5月社会消费品零售总额 (4月14.1%) 5月工业增加值 (4月9.3%) 5月房地产投资和销售情况月度报告 中国海关6/10公布5月进出口贸易数据 (4月贸易顺差184.2亿美元) 国家统计局6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/29公布1-5月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 冉莹; 审校 边竞/刘昕