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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 08:49 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国国家开发银行至多60亿元人民币一年固息增发债(120218)9:30-10:30招标,收益率预测均值2.69%
  国开行至多60亿元三年固息增发债(120219)9:30-10:30招标,收益率预测均值3.39%
  国开行至多60亿元五年固息增发债(120220)9:30-10:30招标,收益率预测均值3.72%
  国开行至多60亿元七年固息增发债(120221)9:30-11:10招标,收益率预测均值3.94%
  国开行至多60亿元10年固息增发债(120222)9:30-11:10招标,收益率预测均值4.06%   
  大连国际(000881.SZ)2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承
  富通集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),民生银行主承
  中国建筑第五工程局5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承
  新疆天山建材集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),交通银行主承
  山东大众报业集团5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),工商银行主承
  常州中小企业1.8亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AAA,中债信用增进担保),农行主承
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  二、新债上市:

  进出口银行150亿元五年期固息金融债120307,票面利率3.49%
  新疆天富电力集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280153,票面利率6.50%
  杨凌现代农业开发集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280157,票面利率7.60%
  首都开发控股集团16亿元七年期固息债1280161,票面利率5.95%
  青海庆华矿冶煤化集团5亿元一年期短融041256016,票面利率5.16%
  深圳机场(000089.SZ)2亿元一年期短融 
  江苏裕廊化工2.5亿元一年期短融  
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  三、缴款:  

  无
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  四、还本付息:

  华电集团20亿元15年期固息债068029付息,票面利率4.15%
  北京控股集团10亿元10年期固息债078015付息,票面利率4.55%
  成都兴蓉集团10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债0980102付息,票面利率3.98%
  山西潞安矿业集团10亿元五年期中票0982080付息,票面利率4.35%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --对于国际板进程,中国证券报周二援引有关部门人士透露,推出国际板没有时间表.目前,
各有关部门仍在对境外企业到境内发行人民币股票工作的总体思路、制度规则等进行研究和
沟通.[ID:nSB1587348]
  --据中国证券报报导,中国四大国有银行--工商银行(1398.HK)(601398.SS)、农业银行
(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS)
--5月新增信贷约2,530亿元人民币.[ID:nSB1587374]
  --中国保险监督管理委员会相关负责人表示,针对进一步运用险资投资,保监会修订或拟定
了10余项规定待推出,包括融资融券办法,盘活保险机构存量资产,创造增量收益等.
[ID:nSB1587298]

  --国家统计局6/9公布5月工业品价格指数(PPI)               (4月-0.7%)
                     5月居民消费价格指数(CPI)             (4月3.4%)
                     1-5月固定资产投资                    (1-4月20.2%) 
                     5月社会消费品零售总额                (4月14.1%) 
                     5月工业增加值                        (4月9.3%) 
                     5月房地产投资和销售情况月度报告

    中国海关6/10公布5月进出口贸易数据                     (4月贸易顺差184.2亿美元)

    国家统计局6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              6/29公布1-5月规模以上工业企业利润           
  ==============================================================================(完)

  --整理 冉莹; 审校 边竞/刘昕

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