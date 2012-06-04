〔路透基点〕香港上市公司纷纷涌向台湾市场融资--RLPC

路透香港6月4日电---又有一家香港上市的中国公司--中国汇源果汁集团到台湾市场寻求银团贷款.最近数月,已有许多企业在利用这个流动性充裕的市场融资.

还有更多企业正在筹备当中,包括羽绒服制造商波司登国际控股,该公司正在试探台资银行对其1.5-2.5亿美元贷款的兴趣.消息人士表示已在上海进行实地考察.

这些公司通常会在香港贷款市场筹资,但现在进入台湾市场,是因为意识到这里可能有更多流动性且成本更低.

台资银行青睐上市公司和透明的财务报表,了解这一点的一些外国银行已开始将此类香港交易带到台湾市场.

"这些带到台湾市场的交易都是通过精心挑选的.自欧洲危机以来台资银行已变得更保守.向外来借款方放贷时,我们倾向于上市公司,并要具有较为透明的财务报表,或者是我们熟悉的公司,"参与香港公司近期在台交易的一名台资银行业者表示.

许多交易是台湾和外国银行共同努力的结果.例如汇源果汁由台湾银行和德意志银行联手牵头.

一驻香港的外国银行业者称,"这种模式对各个方面都有利.台资银行面临着钱生钱的压力.在香港拥有强大客户网络的外国银行,正在寻求向他们的客户推出新的贷款选择.利用这用模式,借款方能以他们可接受的价格来获取所需资金."

几家目前进入台湾市场的香港公司提供的贷款价码高于300个基点,包括珠江石油天然气钢管的6,000万美元三年期贷款,金卫医疗科技的5,000万美元三年期贷款和远东宏信的1.5亿美元两年半期贷款.

与此同时,汇源果汁提供的价码则略低,含全部费用的最高价码为305个基点.国泰航空上个月签署2.6亿美元五年期贷款,含全部费用的最高价码为208个基点.

消息人士指出,如果这些借款方要在香港融资,他们就不得不支付更多费用.

不过,并不是每家台资银行都能接受较低的收益.

一台湾商业银行国际金融业务分行(OBU)的资深贷款人士表示,一些香港上市公司提供的价码更符合台湾国有银行的要求,而不是那些商业银行的要求.

这位银行人士称:"部分交易对商业银行来说并不是那么的有利可图.许多商业银行目前寻求含全部费用价码最低也要达到300个基点区域高端."

国泰航空的贷款价码为208个基点,规模较2亿美元的最初目标有所增加,有10家台资银行参与,其中八家是国有银行.

另外,远东宏信的融资规模可能增至2亿美元.

很明显的是,无论收益如何,这些香港上市公司都能在台湾找到感兴趣的银行.(完)