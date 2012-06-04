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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 07:03 BJT

****主要国家经济指标预测--6月5日****

路透6月5日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第一季 赤字148.5 赤字83.7

0430 澳洲央行利率决定 6月 3.75% 3.75%

0743 意大利Markit服务业PMI 5月 41.8 42.3

0748 法国Markit服务业PMI 5月 45.2 45.2

综合PMI -- 44.7

0753 德国Markit服务业PMI 5月 52.2 52.2

0758 欧元区Markit服务业PMI 5月 46.5 46.5

综合PMI 45.9 45.9

0900 欧元区零售销售(较前月) 4月 -0.1% +0.3%

(较上年同期) -1.1% -0.2%

1000 德国工业订单(较前月) 4月 -1.0% +2.2%

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月2日当周 -- -0.5%

1230 加拿大建筑许可 4月 -1.9% +4.7%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月2日当周 -- +3.2%

1300 加拿大央行利率决定 1.00% 1.00%

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 5月 53.5 53.5

企业活动指数 54.7 54.6

6月5日-8日

0700 英国Halifax房价指数 5月 -- -2.4%

三个月房价指数(较上年同期) -- -0.5%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0030 澳洲TD-MI通胀指标 5月 持平 --

0130 澳洲企业库存 第一季 +0.9% +0.7%

0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 5月 -2.4% --

报纸招聘广告(较前月) -2.0% --

0130 澳洲企业税前获利 第一季 -4.0% -2.0%

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 6月 负28.9 负29.5

0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 持平 +0.2%

(较上年同期) +2.6% +2.7%

1400 美国工厂订单 4月 -0.6% +0.2%

耐久财(耐用品)订单 4月修正值 持平 --

扣除运输的耐久财订单 -0.9% --

扣除国防的耐久财订单 +1.0% --

扣除飞机的非国防资本财订单 -2.1% --

1400 美国就业趋势指数 5月 108.34 --(完)

--编译 吴云凌;审校 徐文焰

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