主要国家经济指标预测--6月5日****

路透6月5日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第一季 赤字148.5 赤字83.7
0430 澳洲央行利率决定 6月 3.75% 3.75%
0743 意大利Markit服务业PMI 5月 41.8 42.3
0748 法国Markit服务业PMI 5月 45.2 45.2
综合PMI -- 44.7
0753 德国Markit服务业PMI 5月 52.2 52.2
0758 欧元区Markit服务业PMI 5月 46.5 46.5
综合PMI 45.9 45.9
0900 欧元区零售销售(较前月) 4月 -0.1% +0.3%
(较上年同期) -1.1% -0.2%
1000 德国工业订单(较前月) 4月 -1.0% +2.2%
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月2日当周 -- -0.5%
1230 加拿大建筑许可 4月 -1.9% +4.7%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月2日当周 -- +3.2%
1300 加拿大央行利率决定 1.00% 1.00%
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 5月 53.5 53.5
企业活动指数 54.7 54.6
6月5日-8日
0700 英国Halifax房价指数 5月 -- -2.4%
三个月房价指数(较上年同期) -- -0.5%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0030 澳洲TD-MI通胀指标 5月 持平 --
0130 澳洲企业库存 第一季 +0.9% +0.7%
0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 5月 -2.4% --
报纸招聘广告(较前月) -2.0% --
0130 澳洲企业税前获利 第一季 -4.0% -2.0%
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 6月 负28.9 负29.5
0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 持平 +0.2%
(较上年同期) +2.6% +2.7%
1400 美国工厂订单 4月 -0.6% +0.2%
耐久财(耐用品)订单 4月修正值 持平 --
扣除运输的耐久财订单 -0.9% --
扣除国防的耐久财订单 +1.0% --
扣除飞机的非国防资本财订单 -2.1% --
1400 美国就业趋势指数 5月 108.34 --(完)
--编译 吴云凌;审校 徐文焰