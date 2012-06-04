欧盟警惕南非执政党“向东看”政策

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透约翰内斯堡6月1日电---欧盟驻比勒陀利亚使团负责人周五称，南非执政党非洲人国民大会（ANC）若寻求将西方拒之门外、转而青睐印度和中国等金砖国家的政策，以便为南非经济发展提供资金支持，将是一条危险的道路。
南非1994年终止种族隔离政策，此后一直由ANC掌权。南非是非洲最大的经济体，然而对于欢迎西方资金在该国投资的问题，ANC却发出矛盾的信息。ANC一名高官近日称，西方投资在南非的重要性下降。
欧盟驻南非代表团负责人Roeland van de Geer对路透表示：“攻击我们，这没关系。但在眼下这种经济时期，不要说我们无需彼此，因为这很伤害彼此的关系。”
ANC秘书长谷威迪·曼塔什（Gwede Mantashe）此前对路透称，南非正回避“傲慢的”西方投资者，并采取“向东看”政策促进经济增长。
南非日益加强其与新兴国家的经济与外交关系，并于去年初加入巴西、俄罗斯、印度和中国组成的金砖国家组织。
不过欧盟仍是南非第一大贸易伙伴，且南非对欧盟的出口绝大部分是制成品。尽管中国是南非的最大单一贸易伙伴国，但中国从南非的进口绝大多数是未加工矿产，为南非国内创造的就业机会少于欧盟。
Van De Geer建议南非，应学习金砖国家其他成员国的模式，这些国家大量依赖与西方的贸易，且在成员国间加强商业往来。（完）
--编译：张家伟;发稿：王燕焜
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。