〔中国新债〕财政部下周三将招标发行260亿元固息国债,期限一年

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海6月8日电---中国财政部周五公告称,将于下周三(13日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行260亿元人民币固息记账式国债,期限一年.
刊登在财政部网站的公告显示,该期债为财政部今年第十一期记账式附息国债,到期一次还本付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.
该期国债竞争性招标时间为6月13日上午9:30-10:30,6月14日开始发行并计息,6月18日发行结束,6月20日起上市交易.(完)
参看详情,可点选中国财政部网站(here)
--发稿 刘昕/冉莹; 审校 林高丽
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