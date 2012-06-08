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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 14:36 BJT

〔中国新债〕财政部下周三将招标发行260亿元固息国债,期限一年

路透上海6月8日电---中国财政部周五公告称,将于下周三(13日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行260亿元人民币固息记账式国债,期限一年.

刊登在财政部网站的公告显示,该期债为财政部今年第十一期记账式附息国债,到期一次还本付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.

该期国债竞争性招标时间为6月13日上午9:30-10:30,6月14日开始发行并计息,6月18日发行结束,6月20日起上市交易.(完)

参看详情,可点选中国财政部网站(here)

--发稿 刘昕/冉莹; 审校 林高丽

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