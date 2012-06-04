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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 14:25 BJT

〔韩国股市〕收盘重挫2.8%,因全球经济忧虑加剧

路透首尔6月4日电---韩国股市周一收低2.8%,因美国就业数据疲软,加剧全球经济放缓忧虑,促使投资者逃离高风险资产.

韩股综合股价指数.KS11收低51.4点,报1,783.13点.

炼油类股不及大盘,SK Innovation(096770.KS)重挫7.7%,GS Holdings(078930.KS)下滑5.1%.(完)

--编译 程琳;审校 蔡美珍

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

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东南亚股市[.SOCN]

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