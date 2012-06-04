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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 15:41 BJT

〔日本个股〕佳能将回购总值6.4亿美元的的股票,或流通股数的1.4%

路透东京6月4日电---佳能(7751.T)周一表示,将在6月5日至7月27日间回购最多500亿日圆(6.4亿美元)公司股份,或在外流通股份的1.4%.(完)

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