〔中国债市〕人民币利率互换持稳,外围市场走软及悲观预期抵消回购上涨影响

路透上海6月4日电---中国人民币利率互换(IRS)周一总体波动不大.尽管七天回购走升一度令短端上涨,但外围市场走软,以及对中国经济未来预期依旧不乐观所引发的下行压力,最终冲淡资金面变化影响,各期限成交价格基本接近上日水平.

交易员并指出,因此前已累积过多跌幅,淡静消息面下,IRS陷入"上下两难"的纠结态势.在此情况下,机构只能暂时观望,等待周末经济数据的出台.

上海一外资银行交易员称,今日IRS整体水平和上日相近."外盘不好,但是这里(七天回购利率)base上了."

国家统计局周六(9日)将公布中国5月居民消费价格指数(CPI)、工业增加值等宏观经济数据.

上海另一银行交易员指出,七天回购利率上涨,应该仅是可转债发行的短暂性扰动,对货币政策仍有宽松预期情况下,资金面短期内料不会明显吃紧,在一定程度上也弱化了短端上行的动力.

银行间市场七天回购加权利率CN7DRP=CFXS上涨约15个基点(bp)至2.50%上方.因大盘可转债导致银行间流动性被集中到个别机构,市场出现结构性失衡,进而影响资金利率.[ID:nSB1585156]

美国上周五收低逾2%,拖累道琼工业指数年内跌至平盘以下,此前美国公布疲弱的非农就业数据,加重对不断升级的欧债危机正拖累全球经济的担忧.[.NCN]欧洲股市同日亦跌至六个月低位,且可能进一步下跌,因欧美疲弱的经济数据为全球经济复苏前景投下更多阴影.[.EUCN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 2.3500/2.4683 2.3607/2.4600 2.4771/2.5729 2.6686/2.7643 2.7150/2.9900

上周五 2.3500/2.4575 2.3700/2.4620 2.5000/2.5960 2.6960/2.7880 2.7475/3.0500

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变动 0.0000/+0.0108 -0.0093/-0.0020 -0.0229/-0.0231 -0.0274/-0.0237 -0.0325/-0.0600

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年4月人民币IRS成交的名义本金总额为851.13亿元人民币,较3月的1,903.43亿元减少逾一半.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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